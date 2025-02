BBB 25: Aline tem crise de choro e cobre rosto com edredom

Em dado momento, Aline chegou a cobrir o rosto com o edredom vermelho. O objetivo desse gesto, aparentemente, era evitar ter sua expressão de tristeza registrada pelas câmeras.

A policial militar sofreu muita pressão ao longo deste dia. Embora tenha vencido a Prova do Anjo com Vinícius, 28, ela discutiu com o parceiro de jogo antes da vitória e foi confrontada por Mateus, 28, após escolher ele e Vitória Strada, 28, para o Castigo do Monstro.

