BBB 25: Aline e Vinícius cogitam imunizar Diego e Daniele: 'Nos protegeram'

Aline, 32, e Vinícius, 28, discutiram no BBB 25 (Globo) possibilidades de quem imunizar com o Poder do Anjo na formação de Paredão deste domingo (2).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto Anos 50, a policial militar sugeriu darem o colar do Anjo para Diego, 38, e Daniele Hypolito, 40. "Acredito que você também compactue disso", acrescentou ela ao parceiro de jogo.