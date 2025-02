Anitta se irrita durante show em Belo Horizonte e joga microfones no chão

Anitta se irritou durante um show em Belo Horizonte neste sábado (1º) e jogou microfones no chão.

O que aconteceu

Vídeos de Anitta tentando fazer sua apresentação circularam nas redes sociais. As gravações são de fãs da artista durante o show da turnê "Ensaios de Anitta", de pré-Carnaval, na capital de Minas Gerais.

Em algumas imagens, é possível ver a cantora lançando microfones no chão do palco. Os microfones são entregues a ela por sua equipe, mas quando Anitta tenta cantar com eles, o som parece não funcionar.