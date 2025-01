Pedro Novaes surge sem camisa e anima fãs de 'Garota do Momento': 'Sovacão'

No capítulo de sexta-feira (31), da novela "Garota do Momento" (Globo), uma cena de Beto (Pedro Novaes) sem camisa animou os telespectadores.

O que aconteceu

O personagem de Pedro Novaes apareceu sem camisa na praia. "Foi impossível não olhar para o sovacão saborosíssimo do Pedro nessa sequência do Beto sem camisa na praia. Misericórdia", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).