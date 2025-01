Morte de Zé Esteves comove público de 'Tieta': 'Dor e solidão'

Depois de descobrir que o dinheiro guardado não valida nada, Zé Esteves morreu. "O velho Zé Esteves é tão mesquinho que passou a vida na miséria escondendo dinheiro no colchão. Só esqueceu que nos anos 1980, o Brasil acordava com uma moeda e dormia com outra", escreveu uma internauta.

Com a morte do personagem, a novela "Tieta" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "A Rede Globo acabou de transmitir o que é seguramente a melhor e maior cena da teledramaturgia mundial. O definhar e morte de Zé Esteves", afirmou um fã. "Muito simbólica essa morte do Zé Esteves. Um pai e marido controlador morre e desperta em um lugar onde cuida de cabras, cada uma com o nome das filhas e da esposa que ele tentou dominar em vida. Sebastião Vasconcelos gigante!", disse outro.

Betty Faria e Sebastião Vasconcelos

SIMPLESMENTE ARTISTAS

QUE CENA EMOCIONANTE #Tieta pic.twitter.com/KibALt8SEi -- Xaaaviier ◤✠◢ (@xaavier97) January 31, 2025

"Eu acha que eu era só um pedaço dele, agora que ele morreu, que é que vai ser de mim?" A DOR DA MORTE E A SOLIDÃO DA TONHA 💔😔 #Tieta pic.twitter.com/W9pTnGDpAH -- TV Globo 📺 (@tvglobo) January 31, 2025

A passagem simbólica do Zé Esteves é umas das cenas mais preciosas da nossa história. É histórico rever #Tieta 😭 QUE NOVELÃO ❤️ pic.twitter.com/YJPjbPmazz -- TV Globo 📺 (@tvglobo) January 31, 2025