Lily Collins apresenta a filha, nascida via barriga de aluguel

Lily Collins, 35, apresentou sua primeira filha, Tove.

O que aconteceu

A protagonista de Emily in Paris (Netlix), mostrou a menina, chamada Tove, que nasceu no começo desta semana, via barriga de aluguel. A atroz é casada com o diretor de cinema Charlie McDowell, 41.

Lily publicou a foto da bebê nesta sexta-feira (31), em seu Instagram. "Bem-vinda ao centro do nosso mundo, Tove Jane McDowell. Palavras nunca expressarão nossa infinita gratidão por nossa incrível barriga de aluguel e por todos que nos ajudaram ao longo do caminho. Nós te amamos até a lua e de volta...", escreveu Lily.