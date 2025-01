Internada, Preta Gil faz postagem reflexiva: 'Tudo é temporário'

Internada após uma cirurgia, Preta Gil, 50, fez uma publicação reflexiva em suas redes sociais nesta sexta (31).

O que aconteceu

A cantora ressaltou que, na vida, é preciso aproveitar cada momento, porque tudo passa. "Tudo é temporário. O cargo que ocupamos, as relações que cultivamos, a situação que vivemos, os desentendimentos, as decepções, as dores, as alegrias... Enfim, tudo passa, tudo sempre passará. A graça da vida é saber aproveitar cada momento, dar a cada coisa a sua real importância. Aprender com os erros e evoluir, pois o que vale mesmo não é onde ou como estou, mas o que sou".

Preta Gil foi operada em dezembro para retirada de tumores e implantação de uma bolsa de colostomia definitiva. Desde então, ela segue hospitalizada a fim de ter o pós-cirúrgico acompanhado de perto pela equipe médica que a assiste.