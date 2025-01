Gerson Brenner é internado em UTI; ator não tem previsão de alta

Gerson Brenner, 65, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

O que aconteceu

Ator, que foi diagnosticado com uma pneumonia, faz tratamento com antibióticos. A informação foi confirmada a Splash por meio de boletim médico divulgado pela unidade de saúde.