Encontro explosivo entre Fátima, Robson e Gael movimenta 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (31) de "Mania de Você" (Globo), Fátima (Mariana Santos) procura Gael (Igor Cosso), mas esse encontro promete grandes emoções.

A funcionária de Berta (Eliane Giardini) se surpreende ao ver Robson (Eriberto Leão) no resort, dizendo que arrumou um emprego em Angra.

Cheia de coragem, no capítulo seguinte, Fátima vai enfrenta Robson, pois perceberá a intenção do marido de prejudicar sua relação com Gael.