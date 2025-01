Bruna Biancardi parabeniza Neymar por volta ao Santos e Mavie rouba a cena

Bruna Biancardi, 30, gravou uma mensagem parabenizando Neymar, 32, pela volta ao Santos, clube que o consagrou.

O que aconteceu

Ao lado da filha do casal, Mavie, a modelo desejou sorte ao amado e manifestou seu apoio incondicional a ele. "Oi, amor! A gente está aqui para te desejar boa sorte nessa nova fase, nessa volta para sua casa, para o seu time do coração. Deus sabe de todas as coisas, ele tem os melhores planos para sua vida e a gente tá ansiosa para te ver jogando de novo, para fazer muitos gols e para deixar todo mundo muito feliz, todos os brasileiros felizes. A gente te ama", declarou Biancardi, em vídeo divulgado no perfil do Campeonato Brasileiro no Instagram.

Foi a pequena, porém, quem realmente roubou a cena na filmagem. Ela sacudiu as mãozinhas, mandou beijos para Neymar, tentou dizer 'amém' com as mãos entrelaçadas e ainda gritou duas vezes pelo pai.