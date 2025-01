Blake Lively e Ryan Reynolds vão rejeitar processo de Justin Baldoni

Blake Lively, 37, e Ryan Reynolds, 48, entraram na Justiça com um pedido de rejeição do processo de difamação movido por Justin Baldoni, 41, contra o casal.

O que aconteceu

Advogados do casal protocolaram o pedido na última quinta-feira (30), de acordo com a revista norte-americana Variety. Juiz pediu uma carta que indicasse em uma frase "a intenção dos réus de fazer uma moção para rejeitar a ação judicial".

A publicitária Leslie Sloane, também nomeada como ré no processo de Baldoni, entrou com uma notificação semelhante na quarta-feira (29). Advogados de ambas as partes concordaram em consolidar os dois casos em um único processo.