BBB 25: Renata desiste da Prova do Líder após mais de 16h

Se o parceiro no provódromo vencer a rodada, o jogador do gramado deve bater na botoeira antes do tempo. Caso aperte no tempo correto, ele gira a roleta e recebe um prêmio. Se não apertar o botão antes do tempo, a dupla está eliminada.

Há rodadas eliminatórias, mas apenas o público sabe. Vence quem resistir por mais tempo.

Acompanhe atualizações

10:24: Vinícius é eliminado da prova pela rodada eliminatória. Quatro duplas continuam.

10:19: Prova completa 11h. Cinco duplas continuam na disputa.

09:19: Prova completa 10h. Cinco duplas continuam na disputa.