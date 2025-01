BBB 25: Renata chora durante a Prova do Líder

A bailarina ficou na frente de mais uma rodada da disputa. Além da dupla de Eva, estão na competição as duplas Camilla e Thamiris e Maike e Gabriel.

Com o resultado sendo exibido no telão, a cearense desabou no chão e não conseguiu segurar as lágrimas.

Como é a prova?

Todos os brothers participaram da dinâmica. As duplas se dividiram: um participante foi para o provódromo e o outro ficou no gramado.

A cada rodada, moedas caem do teto. No provódromo, o jogador usa um contador eletrônico para contabilizar as moedas. O objetivo é acertar ou chegar o mais próximo do gabarito.

O participante que acertar o número de moedas que caíram ou chegar mais próximo da quantidade é o primeiro do ranking. Ele acumula as moedas que contou em seu baú. Em caso de empate, haverá uma nova rodada somente entre os empatados.