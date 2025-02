BBB 25: Da escada, João Gabriel se esconde para ouvir conversa

Na cozinha, Thamiris, Aline, Gracyanne e Vinícius falavam de Eva e Renata. O quarteto conversou sobre as falas das bailarinas no almoço do Big Fone.

João Gabriel ouvindo ainda os participantes falando sobre as críticas que Eva e Renata fizeram à Thamiris. Após a conversa, ele retornou ao Quarto Fantástico.

BBB 25 - enquete UOL: com o fim das duplas, quem é o favorito para vencer o programa? Aline Camilla Danielle Hypolito Diego Hypolito Diogo Almeida Eva Vinícius Gabriel Giovanna Guilherme Gracyanne Barbosa João Gabriel João Pedro Joselma Maike Mateus Renata Thamiris Vilma Vitória Strada A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo