Após descobrir verdadeira paternidade, Tomás faz comunicado a Evelyn

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Tomás (Paulo Mendes) faz um comunicado inesperado a Evelyn (Gi Fernandes).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tudo começa com Berta (Eliane Giardini) recebendo o resultado do exame de DNA do neto. Leidi (Thalita Carauta) até tenta rasgar o envelope, mas Fátima (Mariana Santos) chega bem na hora e, desconfiada da atitude da funcionária, consegue evitar que ela destrua o documento.