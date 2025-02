Gabriel ganha apartamento de R$ 260 mil após prova no BBB 25

Após vencer a terceira Prova do Líder da temporada do BBB 25 (Globo), Gabriel ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil.

O que aconteceu

O prêmio é uma das novas dinâmicas da temporada. A cada semana, até a 11ª liderança, um apartamento será entregue.