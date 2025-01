Alfredo mexe os pauzinhos e muda a vida de Eugênia em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (31) de "Garota do Momento" (Globo), Guto (Pedro Goifman) vai rejeitar Eugênia (Klara Castanho) de forma mais incisiva. Afinal, ele já notou que está apaixonado por Vinicius e não quer voltar para a ex.

Sabendo da rejeição de Eugênia, Jacira (Flávia Reis) garante a Alfredo (Eduardo Sterblitch) que a garota e Topete (Gabriel Milane) ainda serão um casal.

Alfredo então toma as rédeas da situação e contrata o Topete para o programa de rádio.