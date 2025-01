'Volta por Cima': qual é o segredo de Belisa? Joyce descobre toda a verdade

Ela descobre que Gigi (Rodrigo Fagundes), na verdade, é filho de Belisa, e exige uma explicação da irmã. Ela pergunta, ainda, se Gigi é filho de Rodolfo (José de Abreu).

Sebastian admite que foi ele quem arrancou as páginas do diário de Mariazinha e as devolveu para Belisa, mantendo o segredo entre os dois. Sem escapatória, a influenciadora digital revela para a irmã o que aconteceu no passado da família, confidenciando sobre seu envolvimento com Rodolfo Barros.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.