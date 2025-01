BBB: 'Indício da separação das duplas', aponta Vinicius em diálogo com Mike

Em conversa com Maike na madrugada desta quinta-feira (30), no BBB 25, Vinicius demonstrou que está esperto. Em meio ao after que rolou após o "Show de Quarta", o brother decidiu conversar sobre estratégias e fazer comentários sobre o jogo.

O que aconteceu

Maike e Vinicius decidiram conversar sobre os últimos acontecimentos da casa. O brother comentou sobre as decisões que foram tomadas no almoço surpresa, a troca de quarto entre Daniele e Mateus, o veto da Gracyanne Barbosa que não poderia participar do "Show de Quarta" e a escolha de Diego Hypólito e Thamiris para ficarem amarrados por tempo indeterminado.