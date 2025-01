Vilma reage ao beijo do filho com Aline no BBB: 'Não conheço ela ainda'

O esperado primeiro beijo do BBB 25 finalmente aconteceu! Diogo Almeida, filho de Dona Vilma, não resistiu ao clima e se entregou ao momento com Aline durante o after do Show de Quarta, nesta quinta-feira (30). Os brothers, que também estava na festa, acompanharam a cena e Dona Vilma foi questionada sobre o novo casal.

O que ela disse?

Poucos minutos após o beijo, Maike se aproximou de Dona Vilma, que estava sentada, e não perdeu a oportunidade de perguntar sobre Aline. "A senhora faz muito gosto da sua nora?", questionou o brother. "Faço", respondeu ela com bom humor, acrescentando: "Não conheço ela ainda, né, mas aparentemente é gente boa."