Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 31/1 a 8/2

Madalena repreende Jão por beijá-la. Violeta questiona a médica sobre a data do resultado do exame de DNA. Jin recebe fãs na loja de Madalena. Bernardo conta para Silvia sobre o atentado, e Yuki desconfia de Gerson. Doralice revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar. Edson acerta com Jão e Neuza a data para o jantar em sua casa. Violeta fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Jin sofre com o afastamento de Tati, e Madalena o aconselha a dar uma lição na moça durante sua live. Rodolfo questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. A produtora de Jin o convida para voltar a Seul. Rosana é hostil com Jão.

Sábado, 1 de fevereiro

Jão revida a hostilidade contra Rosana, e Edson fica constrangido. Jin garante a sua ex-produtora que não voltará para Seul. Gerson confirma a Rodolfo que tirou dinheiro de seus honorários. Jin e Tati ficam juntos. Madalena reclama de Tati ter aceitado o dinheiro de Osmar. Sidney conversa com Jayme sobre Cida. Jô decide terminar com Roxelle por causa de Gerson. Gerson encontra Bernardo e Yuki. Osmar ouve Violeta marcando um encontro por telefone e decide seguir a esposa. Osmar vê Violeta com Marco. Jão exige que Edson faça o exame de DNA. Doralice e Madalena se encontram com o advogado. Cacá e Chico ficam juntos.

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Chico se decepciona com a atitude de Cacá. Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fotografa Violeta e Marco juntos. Rodolfo ameaça Gerson. Jin assume o namoro com Tati para suas fãs. Madalena critica a irmã por continuar ao lado de Osmar. Osmar questiona Violeta sobre seu encontro com Marco. Edson pede que Jão volte para a Viação Formosa. Gigi se encontra com Rodolfo. Joyce tenta se insinuar para Sebastian. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Jin recusa um convite para se apresentar em um programa de TV, e Tati fica irritada. Gerson invade o consultório de Bernardo. Jayme faz uma revelação para Edson sobre a sabotagem do seu ônibus. Chico supreende Cacá. Osmar pede para fazer um acordo com Doralice e Madalena.

Terça-feira, 4 de fevereiro