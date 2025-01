Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 31/1 a 8/2

Viola avisa a Mércia que irá à polícia se Volney não aparecer até o fim do dia. Daniel fica impressionado com o desempenho de Mércia. Mércia despista Diana sobre Volney. Sirlei flagra Ísis e Leidi atentando contra Berta. Luma segue Mércia. Fátima procura Gael e se surpreende ao ver Robson no resort, dizendo que arrumou um emprego em Angra. Viola denuncia o desaparecimento de Volney à polícia. Luma observa Mércia.

Sábado, 1 de fevereiro

Luma pede ajuda a Mavi em relação a Mérca. Fátima enfrenta Robson, ao perceber a intenção do marido de prejudicar sua relação com Gael. Viola afirma aos amigos que precisa encontrar Filipa. Diana diz a Hugo que pressente que algo grave aconteceu a Volney. Sirlei ameaça Ísis e Leidi. Luma fica intrigada com o sumiço de Volney. Rodhes descobre que a mãe de Filipa está internada em um hospital em São Paulo. Luma se espanta ao saber por Berta que a mãe possuía obras de arte valiosas.

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Rodhes tenta enganar Mavi, e Santiago o aconselha a procurar uma pessoa. Berta sugere que Luma consiga mais informações sobre uma parente. Nahum alerta Viola sobre Mércia. Fátima decide tentar um relacionamento com Gael. Ísis inventa uma história para Berta na tentativa de justificar a mentira sobre a paternidade de Tomás. Mércia depõe sobre o desaparecimento de Volney. Mavi manda Iberê colocar uma câmera no abrigo. Viola descobre o hospital onde a mãe de Filipa está internada e convoca Rodhes para ir a São Paulo com ela. Michele se surpreende com a chegada de Cristiano, dizendo que foi absolvido. Luma exige que Mércia conte a ela acontecimentos do passado envolvendo Molina.

Terça-feira, 4 de fevereiro