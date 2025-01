Quem matou Volney? Mércia é acusada do terrível assassinato

Depois disso, a vilã será acusada por Viola (Gabz). "Responde, o que você fez com o Volney? Onde é que ele está?", pergunta a chef de cozinha.

Mércia tenta despistar a protagonista. "O marido é meu. Não te devo satisfações. Que segredinho é esse que você tem tanto com ele? E de onde você tirou a idéia de que ele tá sumido?", rebate ela.

Viola garante que denunciará a mulher para a polícia. "Das ligações que ele não atende, dele não dar notícia desde ontem... Tenho certeza que você sabe o que aconteceu com ele, Mércia, ele foi atrás de você ontem, e, pelo visto, ele descobriu alguma coisa bem escabrosa pra você ter dado um fim nele. Se o Volney não aparecer até o fim do dia, eu vou na polícia denunciar o desaparecimento do dele", afirma ela.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

