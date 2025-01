'Muita treta': 4ª temporada de Pesadelo na Cozinha tem Jacquin criando caos

Estreia a quarta temporada do Pesadelo na Cozinha no próximo dia 11 de fevereiro na Band. A versão brasileira do britânico "Kitchen Nightmares" volta a ter episódios inéditos após hiato de quatro anos e conta com a apresentação do chef Erick Jacquin, 60.

O que aconteceu

Como será a quarta temporada do Pesadelo na Cozinha? O reality show irá mostrar a história de 12 restaurantes à beira da falência. Jacquin vai apontar falhas do estabelecimento, indicar possíveis soluções e vai se estressar com cardápios ultrapassados, fregueses insatisfeitos, desorganização e falta de comprometimento dos funcionários.