Patti Smith atualiza estado de saúde após desmaio em show

Ela disse que sentiu uma leve tontura após ter uma enxaqueca, voltando para o palco antes de antecipar o fim da apresentação: "Eu tive um pouco de tontura pós-enxaqueca. Tive um pequeno incidente, saí do palco e voltei 10 minutos depois e conversei com as pessoas, disse a elas que estava bem e cantei 'Wing' e 'Because the Night'".

Patti falou que foi examinada por um "excelente médico" e reforçou que estava bem: "[Eu estava] Absolutamente bem. Por favor, não aceite nenhum outro relato. Com toda a confusão do mundo, esse incidente explicável não merece tanta atenção. Obrigada a todos pela preocupação! Confiem em mim, estou bem", concluiu.