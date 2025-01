Otávio Mesquita explica sumiço, faz cirurgia cardíaca e alerta: 'Cuide-se'

O apresentador Otávio Mesquita, 65, explicou afastamento das redes sociais e problema de saúde inesperado.

O que aconteceu

Mesquita publicou vídeo em rede social para falar que teve um problema no coração: "Passei por um probleminha. Algumas pessoas me ligaram para saber e eu queria explicar para vocês. Primeiro eu tive um problema no coração, eu não sabia".

Na sequência, o apresentador contou que soube do problema após conversa informal com médico que recomendou fazer exames: "[Então] eu fiz e descobri que uma das coronárias estava 95% tapada. Imagina isso? Poderia ter tido um ataque do coração e ir para o céu".