Neymar usa relógio do Batman de R$ 1,5 milhão para voltar ao Brasil

A peça de Neymar é da grife Jacob & Co, em uma edição limitada em parceria com a Warner Bros. e a DC Comics. O acessório de luxo tem o símbolo clássico do Batman, e a imagem do Cavaleiro das Trevas no verso.

O modelo é ouro rosé. Apenas 72 peças foram produzidas e vendidas no valor de $ 260 mil, que, na cotação atual, passa de R$ 1,5 milhão.