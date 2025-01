Morre a cantora e atriz britânica Marianne Faithfull, aos 78 anos

Marianne Faithfull, 78, morreu em Londres, nesta quinta-feira (30).

O que aconteceu

O anúncio foi feito pelo agente da atriz e cantora, sem especificar a causa do óbito. "É com profunda tristeza que anunciamos a morte da cantora, compositora e atriz Marianne Faithfull. Marianne faleceu pacificamente em Londres hoje, na companhia de sua amorosa família. Ela fará muita falta", afirmou o porta-voz, por meio de comunicado enviado à imprensa.

Faithfull ficou conhecida ao namorar Mick Jagger, 81, nos anos 60 e fez grande sucesso como cantora. Singles como "As Tears Go By" e "Come and Stay with Me" ocuparam por longos meses o topo das paradas inglesas e norte-americanas.