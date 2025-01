Karla Sofía Gascón rebate críticas: 'Inventam uma polêmica nova todo dia'

Karla Sofía Gascón usou as redes sociais para rebater críticas após uma fala controversa envolvendo Fernanda Torres.

A arte me encanta, por isso aplaudo a criatividade de todos os grupos de haters que a cada dia inventam uma nova polêmica ou uma nova maneira de me insultar. Isso é bom, porque desperta os neurônios e, com eles, talvez algum dia possam entender que o ódio não leva ninguém a lugar nenhum. Atenciosamente, inimiga pública número 1. Karla Sofía Gascón

O que aconteceu

A protagonista de "Emilia Pérez" acusou a equipe de Fernanda Torres de criticá-la. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a atriz afirmou que "existem pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda que falam mal de mim e do [filme] 'Emilia Pérez'".