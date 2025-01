Jão cai para trás ao levar novo fora da mulher amada em 'Volta por Cima'

Madalena mente para Jão. "Eu achei que você ainda sentisse alguma coisa por mim", fala ele. "Carinho, sim. Amizade, talvez", responde a mocinha.

A irmã de Tati (Bia Santana) continua irredutível em sua decisão de deixar Jão sozinho para criar o filho com Cacá (Pri Helena). "Mas eu não quero ser só seu amigo", declara o filho de Edson (Ailton Graça). "É o que você tem condição de ser, Jão. Ainda mais com a mãe do seu filho dentro da sua casa. Segue o seu caminho, Jão. E deixa que eu sigo o meu", afirma Madá.

Porém, a protagonista está mentindo e ainda ama Jão. Após sair de perto do ex-namorado, Madalena cai no choro.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.