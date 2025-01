Gilberto Gil diz que Preta tem privilégio: 'Cuidada pelo Brasil inteiro'

Gilberto Gil também comentou sobre a homenagem que recebeu na Noite da Aclamação, em Salvador. "O tempo passou. É natural que essas coisas [homenagens] acabem acontecendo. Para mim, é muito bonito ver o que os amigos, colegas modernos e novos colegas fazem, se baseando nesse campo de referências para dizer: 'estamos todos aqui, as comunidades do passado e do presente, trabalhando pelas comunidades do futuro'."