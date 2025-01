Fernanda Vasconcellos posa de biquíni na Bahia, e fãs elogiam: 'Que linda!'

Fernanda Vasconcellos, 40, posou para fotos durante um passeio de barco com a família.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um momento em que aparece de biquíni durante sua viagem à Bahia. Além da roupa de banho preta, a estrela apostou também em uma saída de praia transparente com estampa de oncinha.

Fernanda também postou um vídeo registrando o passeio de barco com o marido, Cássio Reis, o filho, Romeo, e o enteado, Noah. "Essa é com certeza uma das melhores formas de sair do comum e criar lembranças incomparáveis", escreveu ela nesta quarta-feira (29).