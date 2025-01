Quarto secreto e paredão quádruplo; a dinâmica da semana no BBB 25

Antes da terceira Prova do Líder, no BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt anunciou que o reality vai ganhar um Quarto Secreto e a próxima eliminação será individual.

O que aconteceu

Como anunciado na última terça-feira (28), Edilberto e Raissa foram a última dupla eliminada no jogo. Com isso, Tadeu explicou como vai ser a formação do terceiro paredão.