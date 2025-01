Deborah Secco exibe corpo malhado e definido ao posar de biquíni: 'Ousada'

Deborah Secco, 45, exibiu um novo ensaio fotográfico de biquíni.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (30), a atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, fotos em que aparece de fio-dental. Deborah apostou em um beachwear all jeans.

Nas imagens, exibiu um corpo malhadíssimo e sarado. "Estou completamente apaixonada!!!! 'Liberdade de ser OUSADA' Ousadia. Fazer algo com coragem, arriscado, e com olhar pra inovação… Bora sermos ousadas?!?", legendou Deborah na publicação.