Cauã Reymond resgata foto de 21 anos atrás e surpreende nas redes

Cauã Reymond, 44, resgatou um clique de ensaio fotográfico de 21 anos atrás e surpreendeu fãs.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, o ator publicou uma foto de 2004, aos 24 anos, em que aparece com o cabelo bem mais comprido do que o de atualmente.

Nos comentários, o artista recebeu vários elogios: "Desde cedo tão lindo", disse uma fã; "Sou apaixonada por ele desde 2004", escreveu outra.