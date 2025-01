BBB 25: Diego Hypolito tem crise de ansiedade durante manutenção na casa

Diego Hypólito teve uma crise de ansiedade durante a manutenção externa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os brothers precisaram ficar muitas horas trancados dentro da casa, devido a uma manutenção no jardim.