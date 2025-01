Alexandre Nero tira barba para papel em 'Vale Tudo': 'Maquiagem do homem'

Alexandre Nero tirou a barba para viver personagem Marco Aurélio Cantanhede no remake de "Vale Tudo".

O que aconteceu

O ator deixou claro que ainda não existe nenhuma imagem sua caracterizado por seu personagem. Contudo, precisou tirar a barba para viver o papel e exibiu parte do processo.

Sem mostrar o resultado, ele brincou que seu personagem será o primeiro a ter zero barba desde que o homem descobriu um truque: "Depois que o homem descobriu que a barba é a sua maquiagem, Marco Aurélio será o primeiro personagem em trama contemporânea do audiovisual brasileiro a ter ZERO barba desde o início do Antropocentrismo".