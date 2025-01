Acabou de vez a colônia de férias no BBB 25

As consequências desse almoço estragado ainda vão ecoar por dias. Ponto para o diretor Rodrigo Dourado, que conseguiu ressuscitar a expressão fogo no parquinho com maestria.

O quadro Bombástico, do talentoso Rodrigo Santana, segue divertido, mas já sofreu cortes por pressão das redes. E o Show de Quarta, desta vez com Rodriguinho, parece mais uma fatura que a Globo precisa pagar para diluir os custos do programa. Difícil de engolir.