A$AP Rocky pode pegar 20 anos de prisão por atirar em homem; entenda

Rocky sempre negou a acusação. De acordo com o que registrou o Departamento de Polícia de Los Angeles à época, o astro teria atirado em Terell Ephron, um amigo conhecido como A$AP Relli, do lado de fora do estabelecimento.

Ephron sofreu ferimentos leves e não morreu. Na ocasião, Rocky teria fugido a pé, com um grupo de amigos.

A polícia o declarou como suspeito. O rapper chegou a ser preso em abril de 2022, e se declarou inocente.

Em novembro de 2023, a Justiça de Los Angeles apurou que havia evidências suficientes para levar ter um julgamento. A data foi agendada para outubro do ano passado, mas, adiada para este mês de janeiro.

A defesa de A$AP Rocky argumentou que o músico estava portando uma arma cenográfica naquele dia. A arma de 'brinquedo' teria sido usada por ele em um clipe.

Porém, os promotores do caso, afirmaram que "evidências balísticas" foram coletadas. Segundo a acusação, as balas virem, sim, de uma pistola de verdade.