Vitória Strada avalia falas de Eva e Renata: 'Escolheram não gostar de mim'

Após treta no BBB 25 (Globo), Vitória Strada avalia as falas de Renata e Eva no almoço do Big Fone.

O que aconteceu

A atriz lamenta ter sido criticada pelas bailarinas. "A Renata é a pessoa que esculacha os outros na brincadeira o tempo inteiro. Elas escolheram não gostar de mim", desabafou para Mateus.