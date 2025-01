Virginia mostra abdômen trincado em prova de biquínis no closet de casa

Em 7 de janeiro, a esposa de Zé Felipe, 26, contou, em suas redes sociais, que passou dois procedimentos em São Paulo. Ela fez a retirada de uma hérnia umbilical e também, uma mastopexia. As cirurgias ocorreram no Hospital Vila Nova Star. "Antes que falem que eu fiz outra lipo. Pelo amor de Deus, gente, não fiz outra lipo não. Fiz a hérnia. E a mastopexia. No peito, corte na auréola, que cresce em T", explicou ela na ocasião.

Virginia Fonseca ainda disse que a hérnia lhe incomodou desde sempre. "Essa hérnia estava me incomodando demais. Fora os comentários maldosos que eu estava recebendo".