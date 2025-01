Saiba como está relação de Taylor Swift e Blake Lively após polêmica

A diva pop também não foi tão ativa na divulgação do longa "É Assim que Acaba". Por mais que Taylor tenha o costume de promover e incentivar publicamente os projetos de suas amigas, desta vez, seu apoio foi mais discreto com o drama estrelado por Lively.

Apesar disso e das especulações, Taylor liberou uma de suas músicas para a produção. A canção "My Tears Ricochet", do álbum "Folklore", foi utilizada no trailer de "É Assim Que Acaba".

Blake também já expressou que recebeu o suporte de Taylor durante as filmagens. "Ela esteve comigo ao longo de todo esse processo, então, para o bem ou para o mal, ela viveu tudo isso comigo", disse a atriz em entrevista ao CBS Mornings.