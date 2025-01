Simone Carvalho, de Tieta, recorda namoro com Pelé e vida longe da fama

Afastada do mundo da fama, ela trabalhou até mesmo como motorista de aplicativo. "Sempre busquei me reinventar. Tive uma companhia de teatro, uma butique, uma academia de ginástica, um negócio de chinelos customizados. Trabalhei também dirigindo carro por aplicativos na região do Recreio e da Barra da Tijuca", revelou.

Ao longo da vida, aprendi a aceitar as adversidades. Fui rica e pobre, famosa e desconhecida. Tive momentos de muita felicidade e outros de tristeza. Apesar de tudo, nunca passei por situações nas quais não soubesse o que fazer e nunca me vi em depressão. Simone Carvalho

No auge do sucesso, Simone posou nua e viveu um relacionamento com Pelé. "Meu namoro com o Pelé foi muito verdadeiro. No entanto, eu estava emocionalmente abalada, pois havia passado por uma separação recente", recordou.

A atriz e o Rei do futebol pensaram até em se casar. "Falamos em casamento, mas não estava pronta para me entregar completamente ao relacionamento. Depois que terminamos, ele se casou e teve filhos. Não mantivemos contato, pois entendi que essa aproximação seria inadequada e pouco ética", explicou.

Com a reprise de "Tieta", Simone tem sentido os efeitos da visibilidade novamente. "As pessoas me abordam no prédio, na rua, em lojas… Mesmo agora, com 64 anos, e mais de três décadas da exibição original da novela, dizem que minha voz continua igual e que ainda estou parecida", contou.