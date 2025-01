Rodriguinho volta ao BBB: 'Vocês não sabem o prazer que é estar de volta'

Ao lado do filho Gaab e do irmão Mr. Dan, Rodriguinho voltou ao BBB nesta quarta-feira (29). Ele comanda o Show de Quarta no BBB 25 (Globo) um ano após ser um dos participantes do reality show, no BBB 24.

O que aconteceu

Durante a primeira música, Rodriguinho brincou com o retorno ao programa. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta."