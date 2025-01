Maria Clara Spinelli anuncia fim da carreira como atriz; saiba o motivo

Maria Clara Spinelli, 49, anunciou o fim da sua carreira como atriz.

O que aconteceu

A atriz usou suas redes sociais nesta quarta-feira (29), Dia Nacional da Visibilidade Trans, para fazer o anúncio. Ela apagou todos os posts do seu Instagram e publicou um texto explicando a decisão.

Ela iniciou com um desabafo. "Há coisas que precisamos fazer e que são maiores do que nós mesmas. É uma Fúria. Uma Fúria Santa. E é essa Fúria o que me sustenta. Ser desprezada é pior do que ser odiada. Continuarei a escrever... até o fim. Terapia também é um processo de luto. Da pessoa que você acha que é, para a pessoa que você pode se tornar, talvez. Com sorte. Em um processo de muita dedicação e esforço".