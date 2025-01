Guitarrista anuncia saída dos Eagles após diagnóstico de parkinsionismo

Steuart Smith, 72, foi diagnosticado com parkinsionismo - doença com sintomas similares aos do mal de Parkinson.

O que aconteceu

Por essa razão, o guitarrista decidiu encerrar sua participação na banda Eagles. "É com profundo pesar que, devido a problemas de desempenho associados ao meu parkinsonismo recentemente diagnosticado, descubro que devo deixar meu papel nos Eagles enquanto ainda posso fazê-lo com elegância", anunciou ele à revista People.

Smith reforçou sua gratidão pelos 25 anos em que fez parte do conjunto. "Foi um ótimo quarto de século, e eu esperava poder terminar este ano com a banda, mas agora preciso fazer o que é melhor para todos os envolvidos."