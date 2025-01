Grammy 2025 homenageará Quincy Jones e Los Angeles após incêndios

Quincy Jones, lenda da música que morreu em novembro de 2024, ganhará um segmento especial na cerimônia. O produtor de "Thriller" e "We Are The World" será lembrado em uma apresentação que tem sido preparada há meses. "Temos trabalhado em criar algo muito especial", disse o produtor executivo Raj Kapoor à revista Rolling Stone.

O evento também prometeu "celebrar o espírito da cidade de Los Angeles". A premiação fará homenagens aos socorristas que trabalharam nos incêndios florestais, bem como arrecadará fundos para as vítimas impactadas e para o combate ao fogo.

O Grammy já anunciou outras aguardadas apresentações para a grande noite. Billie Eilish, Benson Boone, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira e Teddy Swims estão confirmados para subir ao palco e dar seu show.

Neste ano, Beyoncé lidera a disputa com 11 indicações no total após o seu álbum "Cowboy Carter". Billie Eilish, Charli XCX e Kendrick Lamar vêm na sequência, com sete indicações cada.

A 67ª edição do Grammy acontece no próximo domingo (2), às 22h. A cerimônia será transmitida no canal TNT e na plataforma de streaming Max.