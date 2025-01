Fê Paes Leme revela encontro com Boninho após bloqueio: "Ficou humilde?"

Entrevistada do Camarote do Chico Barney, do Canal UOL, a atriz Fernanda Paes Leme revelou como foi seu primeiro encontro com o ex-diretor do Big Brother Brasil, Boninho, após ter sido bloqueada por ele nas redes sociais.

Depois, quando ele saiu da Globo, eu encontrei com ele num evento, e aí a gente estava nesse evento e eu estava na mesa dele, e quando eu cheguei, ele foi muito simpático. Aí eu falei pra ele, ih, saiu da Globo, ficou humilde, agora vai voltar a falar comigo?