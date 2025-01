Domingos Meirelles sofre nova derrota em processo milionário contra Record

Domingos Meirelles, 84, sofreu uma nova derrota em processo trabalhista contra a Record.

O que aconteceu

A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho não reconheceu pedido de recurso apresentado pela defesa do jornalista. A Justiça de São Paulo entendeu que o apresentador não comprovou a insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo e, portanto, não teve concedido o benefício da justiça gratuita. O TJ manteve decisão anterior que havia indeferido o pedido de gratuidade.