Dantinhas: Camilla e Thamiris precisam ser eliminadas do BBB urgentemente

A participação de Camilla e Thamiris no BBB 25 já chegou em um limite para Dantinhas. O convidado do UOL falou sobre o assunto no Central Splash desta quarta-feira (29).

Para Dantinhas, Camilla e Thamiris apresentam uma personalidade combativa, mas acabam fugindo dos embates quando estão diante deles. Um dos exemplos usados por ele foi a atitude delas de hoje. Depois de ouvirem Eva e Renata falando mal da dupla como consequência do Big Fone, elas se mostraram revoltadas com a situação, mas quando as bailarinas apareceram na casa, elas saíram de perto.